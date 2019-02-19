«Ливерпуль» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.99. (Сделать ставку)



«Ливерпуль» перевёл дух. В Англии не было тура. Уехала команда Клоппа в Испанию. Чуть-чуть она отдохнула, переключилась с английской погоды на испанскую. Сейчас вернулись. И, конечно, «Ливерпуль» сейчас многие считают фаворитом пары. Но, на мой взгляд, не всё так однозначно. У «Баварии» сумасшедший еврокубковый опыт. Именно игроцкий опыт, командный. Может быть, Нико Ковач уступает Клоппу в разнообразии тактик, тренерской гибкости. Но игроки «Баварии» точно знают, как им добиваться результата.



Может быть, не всё здорово у «Баварии» в последнее время. Но на такого соперника в таком турнире, не сомневаюсь, «Бавария» соберётся и сыграет правильно. Если сыграют правильно, то всё должно закончиться хорошо. Хотя, кто знает, любые сюрпризы могут быть в первом матче.



Есть тренд в Лиге чемпионов, зародившийся на прошлой неделе. Во всех матчах прошла ставка «второй тайм результативнее первого». Думаю, и здесь можно рискнуть, взяв такой вариант. Сразу не будут открываться ни те, ни другие. Но во втором тайме, когда команды устанут, будут ошибки, может кто-то рискнуть. Там уже наверняка пойдут голы».

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