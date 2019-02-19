Аналитики: ЦСКА расправится с «Картахеной» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Картахена» (Испания) — ЦСКА. Начало встречи 19 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Аналитики считают «Картахену» аутсайдером. Ставки на победу испанского клуба принимаются с коэффициентом 6.40. На победу ЦСКА можно поставить за 1.38, на ничью — за 4.32. Наиболее вероятный счёт — 0:2 (7.00).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.62. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.20.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.50, тотал меньше данного значения котируется за 2.60.



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