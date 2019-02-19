«Лион» — «Барселона»: ставка Чарли Николаса на ЛЧ с коэффициентом 3.10

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Барселона». Начало встречи 19 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставки: победа «Барселоны» при тотале меньше 3,5 мяча за 3.10, гол Лионеля Месси за 1.65.



«Луис Суарес вернётся в основу после того, как начал матч на скамейке запасных в выходные. Да и Лионель Месси в порядке. «Барселона» лучше обороняется при Эрнесто Вальверде, поэтому не будет такой открытой в сегодняшнем матче.

Я не удивлюсь, если «Лион» забьёт гол, может быть, это сделает Набиль Фекир. Но, думаю, Месси сделает своё дело, и «Барселона» победит. Града голов не жду, но и поводов для сенсаций не вижу. Гости сильнее», — сказал Чарли Николас.