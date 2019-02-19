Игорный бизнес принёс бюджету Ростовской области в январе 7,3 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Ростовской области за январь 2019 года превысила 7 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Ростовской области.



Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета, на 1 февраля 2019 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в регионе составляют 7,3 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на игорный бизнес в 2019 году составляют 96,4 млн рублей.

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