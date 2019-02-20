Аналитики: Потапова проиграет Петкович на турнире в Будапеште

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире в Будапеште (Венгрия), одержав победу над представительницей Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). Во втором круге Потапова сыграет с немкой Андреа Петкович.

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Андреа Петкович оценивается коэффициентом 1.63, победа с форой «–2,5» гейма — 1.86.



Если Анастасия Потапова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 3.80. На то, что она выиграет с форой «+2,5» гейма, можно поставить за 1.95.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.69. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.90.



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