«Сибирь» — «Автомобилист»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Автомобилист» за 2.15. Шансы ХК «Сибирь» на победу оценены коэффициентом 2.94. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.95.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.87, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.97.



Коэффициент на итоговую победу ХК «Сибирь» — 2.17, а на победу «Автомобилиста» — 1.72. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.70).



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