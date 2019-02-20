Согласно котировкам, «Торпедо» одержит третью победу подряд в игре с «Трактором»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Трактор». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Торпедо» и предлагают поставить на хозяев за 2.15. Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 3.00. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.84.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.06, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.80.



Коэффициент на итоговую победу «Торпедо» — 1.70, а на победу «Трактора» — 2.21. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.30).



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