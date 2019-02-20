«Атлетико» — «Ювентус»: ставка Анатолия Бышовца на ЛЧ с коэффициентом 3.05

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Атлетико Мадрид» — «Ювентус».



Ставки: ничья за 3.05, обе забьют за 2.15.



«Тут встречаются две серьёзные команды. Но у «Ювентуса» ведь есть проблемы: говорят, Кьеллини и Бонуччи сыграют, но они были травмированы, а значит, могут быть не в оптимальном состоянии. А там есть Мората, который итальянцев очень хорошо знает. А тут ещё и матч в Мадриде.



Поэтому поставлю на ничью, потому как изначально туринцы сильнее на данный момент. Но свои трибуны, болельщики должны помочь команде Симеоне не уступить. Я думаю, что для «Атлетико» проблемой будет сдержать Роналду, который сумеет испортить причёску старым «друзьям». Но и дома со стандартов испанцы забьют», — сказал Анатолий Бышовец.



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