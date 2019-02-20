СКА одержит пятую победу подряд в матче КХЛ с «Нефтехимиком», уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — СКА. Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.43. Шансы «Нефтехимика» на победу оценены коэффициентом 6.40. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.95.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.83, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.02.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.22, а на итоговую победу «Нефтехимика» — 4.50. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу питерцев (10.25).



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