Аналитики: «Витязь» прервёт серию из шести поражений в матче с минским «Динамо»

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Витязя» за 1.54. Шансы «Динамо Мн» на победу оценены коэффициентом 5.05. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.75.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.17, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.72.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо Мн» — 3.84, а на победу «Витязя» — 1.28. Наиболее вероятный счёт после 60 минут игры — 3:1 (9.90).



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