«Шальке» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 мяча за 2.10.



«Ну здесь для меня вообще никаких вопросов нет. «Шальке» не ровня «Манчестер Сити». У него сложный сезон. В последнем туре была ничья дома с «Фрайбургом», причём долгое время приходилось вдесятером играть. «Манчестер Сити» легко прошёл очередную стадию в Кубке Англии. Тут просто силы команд трудно сопоставить. У «Манчестера» более классный состав, он играет, наверное, в лучший футбол в Европе сейчас.

«Шальке» даже в чемпионате Германии находится во второй половине таблицы. Никаких вариантов тут не будет. «Ман Сити» должен все вопросы закрывать уже в первой игре. В Англии идёт борьба за чемпионство, силы там ещё пригодятся. Здесь же нужно побеждать без вопросов.



На мой взгляд, минимум трижды забьют подопечные Гвардиолы. «Шальке» слабее по всем параметрам. Если бы было очень нужно, то и 5:0 выиграл бы «Ман Сити», как мне кажется», — сказал Титов.