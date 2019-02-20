Согласно котировкам, московское «Динамо» проиграет «Металлургу» Мг в матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо М» — «Металлург» Мг. Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Металлург» Мг и предлагают поставить на «лис» за 2.38. Шансы «Динамо М» на победу оценены коэффициентом 2.64. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.88.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.82, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.03.



Коэффициент на итоговую победу «Металлурга» Мг — 1.86, а на победу «Динамо М» — 1.98. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.40).



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