«ХК Сочи» нанесёт «Спартаку» четвёртое поражение в КХЛ подряд, думают эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «ХК Сочи» — «Спартак». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «ХК Сочи» за 2.24. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 2.82. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.88.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.93, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.91.



Коэффициент на итоговую победу «Спартака» — 2.11, а на победу «ХК Сочи» — 1.76. Наиболее вероятный счёт по итогам основного времени — 2:2 (8.50).



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