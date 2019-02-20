«Атлетико» — «Ювентус»: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов

Букмекеры оценили шансы команд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи 20 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.92. Шансы «Ювентуса» на победу оценены коэффициентом 2.93. Поставить на ничью можно за 2.95.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 3.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.37.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.28. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 3.86.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.40. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (2.25) и Антуан Гризманн (2.75).



Проход «Атлетико» оценён в 2.71, проход «Ювентуса» — в 1.50.



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