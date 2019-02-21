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Согласно котировкам, «Колорадо Эвеланш» победит «Виннипег Джетс» в матче НХЛ

Согласно котировкам, «Колорадо Эвеланш» победит «Виннипег Джетс» в матче НХЛ
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Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс», который состоится 21 февраля. Начало — в 4:00 мск.

Аналитики считают фаворитом «Колорадо Эвеланш». Коэффициент на победу в основное время — 2.36, по итогам всей встречи — 1.87.

Шансы «Виннипег Джетс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.60, а с учётом овертайма — за 1.99.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.25. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.75.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.43, меньше 5,5 — за 2.70.

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