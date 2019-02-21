Букмекеры оценили шансы «Зенита» пройти «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» (Турция). Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче победил турецкий клуб (1:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Зенита» за 1.95. Шансы «Фенербахче» на победу оценены коэффициентом 4.33. Поставить на ничью можно за 3.58.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.34, а на ТМ 2,5 гола — за 1.68.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «Зенита» всухую оценивается в 3.05. Победа «Зенита» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.02.



Самые вероятные авторы голов — Артем Дзюба (2.25) и Сердар Азмун (2.90).



Проход «Фенербахче» оценен в 1.44, проход «Зенита» — в 2.93.



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