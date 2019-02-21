ЦСКА разгромит «Гран Канарию» в домашнем матче Евролиги, уверены эксперты

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Гран Канария». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.06. Шансы испанского клуба оценены в 15.00, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 30.0.



Ставку на победу «Гран Канарии» с учётом ОТ можно сделать за 13.25, а на победу ЦСКА — за 1.05.



Коэффициент на ТБ 172 очка — 1.92, а на ТМ 172 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "-16,5" оценивается в 1.81, победа испанцев с форой "+16,5" — в 2.00.



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