Родина проиграет Бегу во втором круге турнира в Будапеште, полагают эксперты

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия) с призовым фондом $ 250 тыс., со счётом 6:0, 4:6, 6:2 обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову. За выход в четвертьфинал соревнований Родина поспорит с Ириной Бегу (Румыния).

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Евгении Родиной оценивается коэффициентом 2.27, победа с форой «+2,5» гейма — 1.88.



Если Ирина Бегу сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.94.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.51. Тотал больше 21 гейма идёт за 1.89.



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