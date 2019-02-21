Анатолий Бышовец: Эмери далеко не тренеришка, в Лондоне у БАТЭ будут проблемы

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — БАТЭ.



Ставки: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.65.



«Да, первый матч белорусы выиграли, но это понятное дело, а дальше что? Дальше, я думаю, у них будут проблемы. Эмери ведь далеко не тренеришка, как его назвал наш выдающийся тихоход. Мне нравится это чванство без особых заслуг. Ведь это не Роналду сказал! Ну ладно…



Расклады, конечно, в пользу «Арсенала». Единственное, что может спасти БАТЭ, это забитый мяч. Но думаю, что «канониры» могут и 3:1 выиграть. Как бы там ни было, поставлю на победу англичан с преимуществом как минимум в два мяча – то, которое им и нужно для прохода дальше», — сказал Анатолий Бышовец.



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