Согласно котировкам, «Айнтрахт» выбьет «Шахтёр» из Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Шахтёр». Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче команды сыграли вничью (2:2).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтёра» за 3.70. Шансы «Айнтрахта» на победу оценены коэффициентом 2.04. Поставить на ничью можно за 3.82.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.71, а на ТМ 2,5 гола — за 2.28.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.59. Победа «Айнтрахта» всухую оценивается в 3.96. Победа «Айнтрахта» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.16.



Проход «Айнтрахта» оценен в 1.42, проход «Шахтёра» — в 3.08.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».