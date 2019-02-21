«Динамо» (Киев) — «Олимпиакос»: котировки на ответный матч Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Динамо К» — «Олимпиакос». Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (2:2).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Олимпиакоса» за 3.52. Шансы «Динамо К» на победу оценены коэффициентом 2.30. Поставить на ничью можно за 3.30.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.18, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.86. Победа «Динамо К» всухую оценивается в 3.68. Победа «Динамо К» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.62.



Проход «Динамо К» оценён в 1.42, проход «Олимпиакоса» — в 3.02.



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