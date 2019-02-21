Согласно котировкам, «Интер» опять победит «Рапид» в матче Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Рапид». Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победил итальянский клуб (1:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Рапида» за 10.25. Шансы «Интера» на победу оценены коэффициентом 1.33. Поставить на ничью можно за 5.70.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.69, а на ТМ 2,5 гола — за 2.32.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Победа «Интера» всухую оценивается в 2.17. Победа «Интера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.88.



Проход «Интера» оценён в 1.06, проход «Рапида» — в 11.25.



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