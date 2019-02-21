«Челси» не оставит шансов «Мальмё» в ответной игре Лиги Европы, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Челси» — «Мальмё». Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победил английский клуб (2:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Мальмё» за 14.00. Шансы «Челси» на победу оценены коэффициентом 1.26. Поставить на ничью можно за 6.35.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.61, а на ТМ 2,5 гола — за 2.29.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.22. Победа «Челси» всухую оценивается в 1.94. Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.75.



Проход «Челси» оценён в 1.01, проход «Мальмё» — в 23.0.



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