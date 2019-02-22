Bombers — Dire Wolves: ставка на киберспорт с коэффициентом 8.00

22 февраля состоится матч киберспортивного турнира Oceanic Pro League Split 1 по League of Legends между командами Bombers и Dire Wolves.

Ставка: победа Dire Wolves за 8.00.

«Матчи в Oceanic Pro League Split 1 по League of Legends продолжаются. Уже идет второй круг Round Robin группового этапа, в котором 8 команд сражаются за 5 слотов в плей-офф. Все коллективы, которые принимают участие в Сплите, гарантировано попадут на следующий Сплит.



В одном из матчей шестой недели встретятся фаворит Bombers и аутсайдер Dire Wolves. В это трудно поверить, но еще год назад Dire Wolves были сильнейшей командой Австралии. Парни стабильно побеждали на Сплитах 2017-2018 года и представляли свою страну на чемпионате мира. Сейчас из старого состава остался только Брендон “BioPanther” Александер. Dire Wolves в этом году имеет статистику 1-9 — команда выиграла один матч у одного из лидеров турнирной таблицы Gravitas.

Bombers зажгли только в этом году. На прошлых Сплитах команда довольствовалась малым, занимая 5-6 места. На данный момент Bombers проиграли только одну встречу Chiefs Esports Club. Но опыта у них все равно маловато. Прогноз очень рискованный — победа Dire Wolves с коэффициентом 8.0. Если команда смогла победить Gravitas, то им по плечам будут и Bombers. У этих команд не такая уж большая разница в классе".