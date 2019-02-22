«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», который состоится 22 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Эла Хорфорда больше 4,5 ассиста за 2.20.



«Несколько запутывает ситуацию различные нюансы о здоровье важных исполнителей. За «Бакс» точно не сыграет Дивинченцо, планирует принять участие в поединке Миротич, а на счёт Янниса точной уверенности нет. У грека проблема с правым коленом, однако впереди у «Милуоки» день отдыха, а Буденхольцер не хочет терять первый посев в плей-офф, поэтому с большой вероятностью зрители увидят Адетокунбо, сокрушающего кольца противника.



У «Селтикс» не принимал участие в тренировке Хэйворд, его выход на площадку под вопросом, а здоровяк Бэйнс встречу наверняка пропустит. Терри Розир восстановился после болезни и готов вводить в ужас публику в Висконсине

Возьмем тотал больше 4,5 ассиста Хорфорда. По сезону у доминиканца ровно 4 передачи, но в шести крайних поединках Эл помогал отличиться партнёрам 9, 8, 2, 5, 5 и 8 раз. По 42 номеру «Селтикс» будет защищаться гигантский и медленный Брук Лопес, следовательно, основной задачей великана «Бостона» станет вытягивание визави на дугу и своевременное нахождение партнёров, влетающих в чужую краску. За сочные 2.2 вариант достоин рассмотрения, лишь бы остальные исполнители гостей не задеревенели за время паузы».