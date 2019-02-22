Аналитики: «Куньлунь» нанесёт «Барысу» четвёртое поражение в КХЛ подряд

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс». Начало встречи 22 февраля 2019 года запланировано на 14:30 мск. Гости проиграли три матча подряд.



Букмекеры считают фаворитом «Куньлунь Ред Стар» и предлагают поставить на хозяев за 2.37. Шансы «Барыса» на победу оценены коэффициентом 2.50. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.61, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.23.



Коэффициент на итоговую победу «Куньлунь Ред Стар» — 1.88, а на победу «Барыса» — 1.96. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.80).



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