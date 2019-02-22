Аналитики: московское «Динамо» победит «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Торпедо». Начало встречи 22 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Динамо» М и предлагают поставить на бело-голубых за 1.77. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 3.72. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.45.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.68, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.24.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо» М — 1.45, а на победу «Торпедо» — 2.84. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (10.0).



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