Букмекеры оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы после жеребьёвки

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) подошла к концу жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников также узнали российские клубы «Зенит» и «Краснодар»: питерцы сыграют с «Вильярреалом», а «быки» — с «Валенсией».

Букмекеры обновили линию на обладателя трофея, фаворитами идут «Челси» (4.50, 22%), «Наполи» и «Арсенал» (по 5.50, 18%). В число основных претендентов также входят «Севилья» (6.50), «Валенсия» (10.0), «Интер» (11.0) и «Бенфика (17.0).

Следом идут «Айнтрахт» (21.0), «Ред Булл Зальцбург», «Зенит» (по 26.0, около 3,5%) и «Вильярреал» (34.0). Аутсайдерами считаются загребское «Динамо» (51.0), «Ренн», «Краснодар» (по 81.0, около 1,2%), киевское «Динамо» (101.0) и «Славия» (151.0).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

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