Team Secret — Gambit Esports: ставка на киберспорт с коэффициентом 4.60

23 февраля состоится финал верхней сетки ESL One Katowice 2019 по Dota 2 между командами Team Secret и Gambit Esports.

Ставка: победа Gambit Esports за 4.60.

«На этот турнир Gambit Esports приехали явно не в качестве фаворита. Претендовать на чемпионство по прогнозам букмекеров должны были Team Secret, Ninjas in Pyjamas, OG и Fnatic. Но после The Bucharest Minor, на котором российская команда дошла до финала, и WePlay! Dota 2 Valentine Madness, который парни выиграли, все поняли, что сейчас этот коллектив находится на высоте. Выступления на ESL One Katowice 2019 подтверждают: Gambit Esports могут легко обыгрывать такие топовые коллективы как OG, Mineski и Fnatic.



О Team Secret сейчас не нужно ничего говорить. Команда Клемента “Puppey” Иванова наряду с Virtus.pro является сильнейшей в мире. Европейский коллектив выиграл The Chongqing Major, но на неважных турнирах Team Secret могут провалиться. Например, на MegaFon Winter Clash “секретные” заняли четвертое место.



Прогноз — победа Gambit Esports. Ничего не решающая игра в групповом этапе против Team Secret — не показатель. “Гамбиты” в отличной форме и могут потягаться с европейцами».