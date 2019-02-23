«Тоттенхэм» одержит пятую победу подряд в матче АПЛ с «Бёрнли», уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 23 февраля 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» за 1.72. Шансы «Бёрнли» на победу оценены коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 3.86.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.77, а на ТМ 2,5 гола — за 2.19.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.73. Победа «Тоттенхэма» всухую оценивается в 3.10.



Победа «Тоттенхэма» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.51.



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