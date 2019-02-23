Аналитики: «Бавария» не оставит шансов «Герте» в матче чемпионата Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Герта». Начало встречи 23 февраля 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.24. Шансы «Герты» на победу оценены коэффициентом 14.0. Поставить на ничью можно за 6.80.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.98, а на ТМ 3,5 гола — за 1.92.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.91. Победа мюнхенцев всухую идёт за 2.19.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 2.41.



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