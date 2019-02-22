Задай вопрос букмекеру и получи ответ официального представителя

«Чемпионат» продолжает проект, призванный создать атмосферу полного доверия между букмекерами и игроками. У читателей появляется возможность не просто делиться впечатлениями о работе конкретной букмекерской конторы, оставляя свои отзывы и высказывая пожелания, но и получать ответы напрямую от представителя оператора.



Текущая неделя объявляется неделей БК «Зенит», поэтому все ваши вопросы, пожелания, отзывы или впечатления нужно оставлять по этой ссылке. Официальный представитель букмекерской конторы ответит на ваши вопросы и отзывы.

Также в нашем рейтинге букмекеров вы можете оставлять отзывы или жалобы по работе любой компании, а «Чемпионат» поможет разобраться пользователям в каждой конкретной ситуации.