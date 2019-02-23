Букмекеры: «Вашингтон Кэпиталз» победит «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 23 февраля. Начало — в 21:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.24, по итогам всей встречи — 1.74.



Шансы «Баффало Сэйбрз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.86, а с учётом овертайма — за 2.16.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.98. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 9.60.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.79, меньше 5,5 — за 2.07.



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