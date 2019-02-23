«Севилья» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.85.



«Севилья» с «Барселоной» играли в Кубке Испании. Это противостояние ещё не забыто. Тогда «Севилья» дома выиграла 2:0, но удержать перевес на «Камп Ноу» не удалось. Сейчас команды будут играть после еврокубковых встреч. «Севилья» прошла в следующий раунд Лиги Европы, повторно обыграв «Лацио». «Барселона» провела сложный матч против «Лиона» на выезде и не сумела отпраздновать победу. Моменты, вроде бы, были, но были они и у «Лиона». Так что ничья, в принципе, закономерна.



Мало забивают каталонцы в последнее время, на выезде статистика не очень радует. «Севилья» дома хороша, никого не боится. Она будет точно играть на победу, без всяких опасений. У неё позиции пошатнулись, лихорадит команду как раз после той самой неудачи в Барселоне. Но здесь собраться должны.



Вообще, от таких ярких команд я жду забитых мячей. Мотивация и у тех, и у других присутствует. В Севилье играть сложно, но я поставлю на вариант «Барселона» не проиграет и обе забьют», — сказал Титов.