«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Севилья» не проиграет» за 1.80.



«Центральная встреча тура. Мы видим, что у «Барселоны» не всё в порядке с атакой. За последние три матча она забила только один мяч, да и тот с пенальти. Реализация хуже некуда. Огромное количество моментов «Барса» не реализовала в игре с «Лионом», хотя в качестве игры, наверное, нельзя упрекнуть каталонцев, играли они весьма неплохо. Могли, правда, и пропустить, но в целом ситуацию контролировали. Удивительный счёт. И ведь до этого с Бильбао было 0:0, 1:0 с «Вальядолидом».



У «Севильи» не всё ладно в чемпионате. В трёх турах подряд не побеждала. Но зато она удачно сыграла в Лиге Европы, дважды обыграв «Лацио» и ничего не пропустив. Это определённый оптимизм болельщикам «Севильи» внушает. Ну и на «Рамон Санчес Писхуан» в последнее время «Барса» играет не очень здорово. В январе в кубковом матче проиграли 0:2. В прошлом сезоне «Барсу» спас только Месси, вышедший на замену. Тоже было 0:2, но удалось в течение минуты отыграться. Сейчас «Барса» не показывает фундаментальной, серьёзной игры. Плюс «Севилья» всегда у себя дома играет достаточно агрессивно.



Можно было бы банально предположить «обе забьют». Всё-таки впереди два «класико» у «Барсы». Наверняка какая-то ротация от Эрнесто Вальверде будет. Кто знает, может, и Месси играть не будет. Но я не верю, что во второй раз подряд «Барса» не забьёт на «Рамон Санчес Писхуан». Сама «Севилья» почти всегда «Барсе» дома забивает. Как вариант можно было бы рассмотреть «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Но я бы рискнул и сыграл ставку «Севилья» не проиграет» за 1,8".



