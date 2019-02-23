Аналитики: Александрова победит Ван Эйтванк в полуфинале турнира в Будапеште

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:3, 6:2. За выход в финал Александрова поспорит с Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 1).

Согласно котировкам, у теннисистки из Бельгии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Элисон Ван Эйтванк оценивается коэффициентом 2.31, победа с форой «+2,5» гейма — 1.91.



Если Екатерина Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.68. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.66. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.83.