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Аналитики: Александрова победит Ван Эйтванк в полуфинале турнира в Будапеште

Аналитики: Александрова победит Ван Эйтванк в полуфинале турнира в Будапеште
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:3, 6:2. За выход в финал Александрова поспорит с Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 1).

Согласно котировкам, у теннисистки из Бельгии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Элисон Ван Эйтванк оценивается коэффициентом 2.31, победа с форой «+2,5» гейма — 1.91.

Если Екатерина Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.68. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.66. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.83.

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