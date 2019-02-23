Потапова — Вондроушова: котировки на полуфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира категории International в Будапеште, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. За выход в финал Потапова сыграет с восьмой сеяной, чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Маркеты Вондроушовой оценивается коэффициентом 1.55, победа с форой «–2,5» гейма — 1.73.



Если Анастасия Потапова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.61. На то, что она выиграет с форой «+2,5» гейма, можно поставить за 2.14.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.80. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.99.



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