«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Майкла Оуэна на АПЛ с коэффициентом 2.90

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Саутгемптон». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 17:05 мск.



Ставка: «Арсенал» победит и обе команды забьют за 2.90.



«Саутгемптон» никогда не выигрывал на поле «Арсенала» в 19 предыдущих матчах АПЛ: пять ничьих и 14 поражений. Чувствую, что «канониры», которые в последнее время вообще не теряют очки на своём поле, добьются победы.



«Святые» не знают поражений на протяжении четырех выездных матчей АПЛ, но продлить эту серию на «Эмирейтс» вряд ли удастся. «Арсенал» бьется за топ-4 и не имеет права терять очки в подобных матчах. Гости забьют, но не более», — сказал Оуэн.