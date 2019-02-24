Аналитики: сборная России победит Финляндию и попадёт на ЧМ-2019 по баскетболу

24 февраля состоится матч квалификации ЧМ-2019 в Европейской зоне Россия — Финляндия. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.



Букмекеры считают Финляндию аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 4.85. Шансы россиян оценены в 1.27, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.25.



Ставку на победу сборной Финляндии с учётом ОТ можно сделать за 4.33, а на победу сборной России — за 1.24.



Коэффициент на ТБ 152,5 очка — 1.91, а на ТМ 152,5 очка — 1.91. Победа россиян с форой «–8,5» оценивается в 1.90, победа финнов с форой «+8,5» — в 1.92.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

Последний бой — он трудный самый. Россия рвётся на Кубок мира Всё решит матч с финнами, который состоится в Перми.