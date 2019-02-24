«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на финал Кубка английской лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги сезона-2018/19.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой "-1,5" за 2.50.



«Недавно мы видели матч этих команд, в одну калитку «Сити» выиграл. Не понимаю, почему тут что-то должно было измениться. Мне кажется, все останется по-прежнему. Счет такой крупный трудно ждать, конечно, но для меня команда Гвардиолы сильнее. Да, был сложный матч в Гельзенкирхене. Но проблемы возникли на пустом месте, очень неосторожно играли в обороне игроки «Сити», даже в своей штрафной. В итоге два пенальти, потом еще удаление. Не скажу, что одиннадцатиметровый мешал команде. Но без него «Ман Сити» показал силу и вырвал победу, забив два мяча в концовке.



«Челси» очень нестабильная команда. Понятно, что настрой на финал будет запредельным. Но по игре нечего предъявить лондонцам. Индивидуальные действия Азара? К этому «Ман Сити» обязательно будет готов. Что еще? Оборона лондонцев не готова к тому, чтобы останавливать быструю, разнообразную атаку «Сити». Жду достаточно легкой победы «горожан», минимум в два мяча. Да, в кубковых финалах всякое случается. Но по игре здесь однозначный перевес «Сити», — сказал Титов.