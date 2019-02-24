«Ростов» — «Краснодар»: котировки на ответный матч 1/4 финала Кубка России

Букмекеры оценили шансы команд во втором матче 1/4 финала Кубка России «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (2:2).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 2.80. Шансы «Ростова» на победу оценены коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 2.95.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.45, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Победа «Ростова» всухую оценивается в 4.15. Победа «Ростова» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.80.



Проход «Ростова» оценён в 1.50, проход «Краснодара» — в 2.55.



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