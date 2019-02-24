Аналитики: «Атлетико» победит «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура Примеры «Атлетико» — «Вильярреал». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 1.56. Шансы «Вильярреала» на победу оценены коэффициентом 7.10. Поставить на ничью можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.23, а на ТМ 2,5 гола — за 1.73.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.23. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 2.29.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.34.



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