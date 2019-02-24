Чарли Николас: «МЮ» сделает всё возможное, чтобы «Ливерпуль» не стал чемпионом

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 17:05 мск.



Ставки: ничья за 3.52.



«Манчестер Юнайтед» сделает все возможное, чтобы «Ливерпуль» не выиграл Премьер-лигу. Знаю довольно большое число фанатов «Манчестер Юнайтед», которые боятся, что «Ливерпуль» может выиграть титул, и предпочли бы, чтобы «Манчестер Сити» взял АПЛ.



Думаю, они дадут «Ливерпулю» действительно хороший бой. «Юнайтед» выйдет на поле с агрессивным подходом, будет действовать смело и проверит запас сил красных после битвы с «Баварией» в Лиге чемпионов. Я бы поставил на ничью. Склоняюсь к счёту 1:1», — сказал Чарли Николас.

Гвардиола уволит Сарри, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют осторожно «Сити» одолеет «Челси» в финале Кубка лиги, Сульшер и Клопп нейтрализуют нападение друг друга.