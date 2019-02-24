«Челси» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка лиги

Букмекеры назвали фаворита финала Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи 24 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 5.75. Шансы «Манчестер Сити» на победу оценены коэффициентом 1.59. Поставить на ничью можно за 4.55.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, а на ТМ 2,5 гола — за 2.30.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 2.91.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.33. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.90).

Итоговый успех «Челси» оценен в 3.74, а успех «Манчестер Сити» — в 1.30.

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