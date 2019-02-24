«Леванте» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Реал Мадрид» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Реал» победит и обе забьют за 2.29.



«После осечки, которую «Реал» допустил в матче с «Жироной», нужно реабилитироваться. Конечно, нельзя выигрывать в каждом матче. Где-то повезло «Реалу» с «Аяксом», но затем прилетело от «Жироны». Причем прилетело абсолютно заслуженно, «Реал» второй тайм проиграл вчистую.



На этой неделе «Реал» не играл в еврокубках, он отдохнул, перевел дух. Впереди два домашних «класико» подряд. А пока нужно отправиться в гости к «Леванте», который идет в середине турнирной таблицы. Я уже неоднократно говорил, что «Леванте» много забивает и много пропускает. Была у него недавно серия из трех матчей без побед. И там ничего не забивали валенсийцы. Но все компенсировалось в матче с «Сельтой», «Леванте» забил четыре. В хорошей форме Хосе Моралес.



Если посмотреть последние выезды «Реала» на «Сьюдад де Валенсия», они были непростыми. «Леванте» там забивал, но и пропускал, конечно. Напрашивается вариант «обе забьют». Но не будет у «Реала» дисквалифицированного Рамоса, поэтому предложил бы сыграть «индивидуальный тотал «Реала» больше 1 мяча» за 1,75. Оборону «Реала» никак не назовешь непроходимой. Но я думаю, что у «Реала» есть все шансы забить больше «Леванте». С мотивацией проблем нет. Будем считать, что осечка в матче с «Жироной» — клякса в нынешнем календаре. И ее постараются мадридцы застирать. Мне кажется, что «Реал» пропустит, но увезет победу. Коэффициент — 2,29".