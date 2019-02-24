«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 25 февраля.



Ставка: победа «Наггетс» с форой «-9,5» за 2.02.



«Калифорнийцы своими действиями в период обменов продемонстрировали явное нежелание выходить в плей-офф. Джерри Уэст отдал Харриса в «Сиксерс», а взамен получил ценные активы, которые могут быть полезны в межсезонье. У «Клипперс» на будущий год забито меньше 50 млн в платёжке, а в ростере есть несколько молодых талантов. Отметим ещё один важный факт: если по итогам нынешней регулярки клуб Стива Балмера в драфт-лотерее получит пик с 15 по 30, то выбор достанется «Бостону».

Иными словами, от Дока Риверса сейчас ожидают не отчаянной борьбы за право вылететь в первом раунде от «Уорриорз», а мягкой посадки на 11-12-ю строчку в конференции. Несмотря на всё это, «Клипперс» добыли две победы кряду и по-прежнему обгоняют конкурентов по городу. «Денвер» сейчас в превосходной форме, лазарет команды практически опустел, поэтому фора «-9,5» за 2.02 на хозяев выглядит чуть ли не подарком.

У «Наггетс» в родных стенах 20 побед в 21 матче, начиная с середины октября. Единственное поражение получено от действующих чемпионов. Средняя разница на своём паркете у Йокича и компании составляет +11,8, притом что большую часть сезона в стане «Денвера» было травмировано несколько важных исполнителей, а в ближайшем поединке не сыграют только Портер и Лайлз».