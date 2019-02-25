Игорный бизнес принёс бюджету Кубани в январе 46,3 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани за январь 2019 года составила более 45 млн рублей. Отчёт об исполнении краевого бюджета опубликован на сайте Министерства финансов Краснодарского края.



Согласно отчёту, по состоянию на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 46,3 млн рублей.

Утверждённые бюджетные назначения по поступлениям налога на игорный бизнес в бюджет Краснодарского края на 2019 год составляют 421,6 млн рублей.

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