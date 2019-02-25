«РБ Лейпциг» выиграет у «Хоффенхайма» в Бундеслиге, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Начало встречи 25 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Хоффенхайма» за 4.10. Шансы «РБ Лейпциг» на победу оценены коэффициентом 1.85. Поставить на ничью можно за 4.15.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.13, а на ТМ 3,5 гола — за 1.80.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.43. Победа «РБ Лейпциг» всухую оценивается в 3.98.



Победа «РБ Лейпциг» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.75. Самый вероятный счёт — 1:1 (8.00).



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