FURIA eSports — Denial eSports: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

26 февраля состоится киберспортивный матч ESEA Premier Season 30 по CS:GO между командами FURIA eSports и Denial eSports.



Ставка: победа FURIA eSports за 1.36.



«Матч команд, одновременно равных, но с очень разным подходом. Если смотреть только на статистику – Denial кажутся сильнее. Почему же тогда Furia является фаворитом?



Всё просто: помимо общего винрейта, который у фурий на дистанции выше, они показали, что способны бодаться с грандами. Кто смотрел их матч против c9 – понимает, о чём речь. Игра была очень необычной: команды в Бо3 матче разменялись картами со счётом 16:1! Правда, на третьей карте с9 довели серию до победы. Но Furia себя показали. Данный матч проходит в формате Бо1, что, конечно же, рулетка. Но Furia номинально сильнее».