Windigo Gaming — 3DMAX: ставка на киберспорт с коэффициентом 2.14

26 февраля состоится киберспортивный матч онлайн-турнира United Masters League (формат — Во3) между командами Windigo Gaming и 3DMAX.



Ставка: победа 3DMAX за 2.14.



«3DMAX немного опустились в рейтинге HLTV и теперь находятся на 31 месте, ребята из Windigo — на 34. Достаточно равные по силе команды.



История встреч этих команд тоже говорит об относительном равенстве коллективов. В феврале эти коллективы встречались два раза, самая последняя игра закончилась со счётом 2:0 в пользу французов, другая — ничьёй 1:1. Справедливости ради заметим, что в прошлом году 3DMAX ни разу не удавалось победить своих болгарских оппонентов, что говорит об умении французов учиться на своих ошибках. Похвально!



Учитывая, что последняя встреча коллективов закончилась безоговорочной победой 3DMAX, а за три недели французы вряд ли растеряли форму, мы советуем поставить именно на них».